《對馬戰鬼》作為 PS4 「尾水」的重點遊戲，備受關注。玩家可以操作日本武士「仁」，在對馬島上不擇手段對抗登島侵略的蒙古大軍、保護人民。由於遊戲的背景和內容涉及歷史，令中﹑韓兩國部分玩家不滿，中國玩家更舉報該遊戲涉辱華，要求中國相關的行政部門封殺《對馬戰鬼》。

《對馬戰鬼》涉辱華原因

《對馬戰鬼》世界觀主要講述日本武士「仁」，在對馬島上面對蒙古大軍入侵，為保護當地人民，沒辦法下唯有放低武士道精神，不擇手段也要戰勝敵軍。中國玩家就以《對馬戰鬼》的世界觀和血腥戰鬥畫面，向中國遊戲審核相關部門舉報，指：「強行要求遊戲者扮演古代日本軍人，殺戮古代中國軍人，殺人手段極其殘忍，被殺者數量龐大。此遊戲在意識形態方面有極其嚴重的問題，顛倒黑白，美化倭寇，丑化中華民族！」 。

《對馬戰鬼》的戰鬥有噴血和肢解的畫面，這亦是其中的舉報原因（遊戲截圖）

除《對馬戰鬼》外，近期也有多隻遊戲被指辱華，或內容出現敏感話題，甚至出現被中國封殺的情況。點下圖放睇大有什麼遊戲牽涉其中，以及了解當中的問題所在。

▼▼So辱華！遊戲涉敏感內容被Ban事件簿 ▼▼

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歷史上的爭辯

《對馬戰鬼》的時間線，其實是蒙古忽必烈在中原稱帝建元朝時，但當時南宋尚未滅亡，對於元日之戰指責為「殺戮古代中國軍人」，這一點部分中國網民也不太認同，他們認為舉報者的說法並非歷史事實，因此出現各執一詞的觀點。可是，《對馬戰鬼》經舉報後，可能難以在中國上架，或會再次出現用代號買遊戲的情況。

韓國取消發行《對馬戰鬼》典藏版（官方圖片）

除中國外，在韓國也有不滿《對馬戰鬼》內容的玩家，因有部分韓國人認為對馬島是韓國的領土，而《對馬戰鬼》典藏版中附送的地圖把對馬島畫在日本的一方，因此韓國將取消典藏版的發行，只上架普通版和數位版。

資料來源：gogotsu﹑自由時報

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雖然2020年想都不用想去日本旅行，但原來經韓國都可以去到對馬島？即睇！

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