日本神級COSERえなこEnako嬲爆反擊陪睡接客指控　10件事認識女神

日本Cosplay界女神Enako (えなこ)上圍34E、樣子可愛的Enako，人紅是非多，一出道已被拍整容兼隆胸，Twitter 有110萬／IG 124萬人追蹤的她，7月21日發帖反擊網民指她「寢營業」（即出賣肉體，與客戶開房換取工作機會）的惡意指控。

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香港電競圈年初都發生過一單相似事件，有圈中人在網上直播中票選「想跟那個女直播主／電競手過夜」，引來公審更搞到離職收場，想不到連100萬follower 的Enako 也中招，來看看網民說了什麼：

Enako係可愛嘅，但一定做過陪老闆上床呢類令人嘔心既工作啦......一定有男友、也有「金主」吧。 瘋狂網民留言

Enako 霸氣回應：「我搵幾多、付出幾多，你根本唔知！」

何謂多工作就等如跟客人上床？你懂我些什麼？你知道我每日、每星期的工作時間表有多密嗎？我一直都希望爭取更多工作，即使犧牲休息時間、想做的事也做不了也在所不計，這才是當中原因。我靠自己的能力，1年可以賺3000萬日圓！（約220萬港元） Enako回應不實指控

網民幾乎是一面倒的支持Enako，更建議她找律師告網民傷害她個人名譽。但 Enako 就似乎無意搞大，表示自己是一個將目標定為靠自己賺5000兆的人；暗示自己不會被打擊，亦不稀罕這些不道德的快錢。

Enako在Comike C97 突得密實扮《SAO》詩乃，都可以引來數百人圍拍，fans之多真是一人一篤口水都浸死人，那需要陪瞓！（＠enako_cos 圖片）

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