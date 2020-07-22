日本神級COSERえなこEnako嬲爆反擊陪睡接客指控　10件事認識女神

日本Cosplay界女神Enako (えなこ)上圍34E、樣子可愛的Enako，人紅是非多，一出道已被拍整容兼隆胸，Twitter 有110萬／IG 124萬人追蹤的她，7月21日發帖反擊網民指她「寢營業」（即出賣肉體，與客戶開房換取工作機會）的惡意指控。
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香港電競圈年初都發生過一單相似事件，有圈中人在網上直播中票選「想跟那個女直播主／電競手過夜」，引來公審更搞到離職收場，想不到連100萬follower 的Enako 也中招，來看看網民說了什麼：
Enako係可愛嘅，但一定做過陪老闆上床呢類令人嘔心既工作啦......一定有男友、也有「金主」吧。
仕事多いと枕営業ってどういうことですか？私の何を知ってるんですか？私の1日や1週間どういうスケジュールか知ってますか？— えなこ (@enako_cos) July 21, 2020
常にもっと仕事を貰えるようにとやりたいことや休みも自分の意志で削って仕事に向き合っているから増えているんじゃないですか？
自分の力で年収3000万以上稼いでいますよ。 pic.twitter.com/4ZVf10ZHvA
Enako 霸氣回應：「我搵幾多、付出幾多，你根本唔知！」
何謂多工作就等如跟客人上床？你懂我些什麼？你知道我每日、每星期的工作時間表有多密嗎？我一直都希望爭取更多工作，即使犧牲休息時間、想做的事也做不了也在所不計，這才是當中原因。我靠自己的能力，1年可以賺3000萬日圓！（約220萬港元）
網民幾乎是一面倒的支持Enako，更建議她找律師告網民傷害她個人名譽。但 Enako 就似乎無意搞大，表示自己是一個將目標定為靠自己賺5000兆的人；暗示自己不會被打擊，亦不稀罕這些不道德的快錢。
Enako在Comike C97 突得密實扮《SAO》詩乃，都可以引來數百人圍拍，fans之多真是一人一篤口水都浸死人，那需要陪瞓！（＠enako_cos 圖片）
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