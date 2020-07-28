日本動漫女神伊織萌（伊織もえ）最近為bauhutte 這家日本電競椅品牌代言，力谷他們最新型豪華電競椅G-350系列。伊織萌更在她擁有180萬粉絲的IG/Twitter上，張貼試玩相片，一身背心短褲便裝，一邊食薯片飲可樂，一邊打FPS。

😍先來了解伊織萌的10個「萌」新情報 👇

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😍伊織萌瞓身試玩日本製超豪華電競椅👇

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日本動漫女神伊織萌（伊織もえ）身懷36G驕人身段，加上是真正的機迷和coser，15年活動至今在twitter／IG 共收180萬以上粉絲，無論是她在COMIKET個人出cos年代已一直追隨的忠飯，還是喜歡她近年轉型拍水著寫真花名「一隻萌」的Moe醬，fans都愈來愈多。

😍再來看看Moe醬90幅 Cosplay靚相！👇

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😱同場加映：另一位Coplay女神竟然在網上被人話係……😱

日本 Cosplay界 女神 Enako (えなこ)，Twitter 有110萬／IG 124萬人追蹤的她，7月21日發帖反擊網民指她枕營業（即出賣肉體，與客戶開房換取工作機會）的不實指控。

😱Enako過100張靚相圖：日本神級COSERえなこEnako嬲爆反擊陪睡接客指控 10件事認識女神😱

😍同場加映：伊織萌C97圖集（更多圖片在下方連結）😍

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