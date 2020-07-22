PaperMario紙片瑪利歐攻略｜World 3熱沙大沙漠防卡關流程【上】

撰文：賴浩然
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《Paper Mario: The Origami King》Switch 紙片瑪利歐:摺紙國王充滿著解謎元素，有時錯過了些東西都有可能卡關。以下就提供主線 World 3 前半，包括吹風谷、碧姬公主號、熱沙大沙漠、奇諾比山卓至到巨大仙人掌的攻略流程，查看重點以便流暢過關：
上篇攻略：【Paper Mario 紙片瑪利歐】攻略 World 2楓葉山江戶城防卡關流程
👇👇👇吹風谷～汪洋 (前置事件) 關鍵流程攻略👇👇👇
👇👇👇碧姬公主號 關鍵流程攻略👇👇👇
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👇👇👇BOSS戰 魷魷老大👇👇👇
前往甲板便發生戰鬥，原來是巨大的魷魚魷魷老大，是動作打法不用解 Puzzle 的BOSS戰
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👇👇👇吹風谷～透風隧道 關鍵流程攻略👇👇👇
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👇👇👇熱沙大沙漠～奇諾比山卓 關鍵流程攻略👇👇👇
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👇👇👇BOSS戰 巨大仙人掌👇👇👇
仙人掌也是動作打法，不需要解戰鬥 Puzzle
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下篇攻略：【Paper Mario紙片瑪利歐】攻略World 3熱沙大沙漠防卡關流程(下)
👇👇👇【紙片瑪利歐:摺紙國王】試玩速評10大優缺點👇👇👇
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