動物之森︱執到部Switch搵唔到失主？台警用呢個功能順利交還失物

《集合啦！動物森友會》自三月發售至今在全球創造了驚人銷量，許多人也為此入坑Switch，和朋友們一同加入充滿無限可能的世界。遊戲內除了能夠釣魚、抓蟲，建造島嶼，還能與朋友連線交流，送禮物、寄明信片聯絡感情，也能相約到彼此島上見面遊玩。而《動森》強大的通訊功能也成為了警察尋回失主的重要關鍵。

臉書專頁「臺北波麗士」19日分享了警方透過《動物森友會》找尋Switch失主的經過。一名民眾拾獲Switch送至台北大安分局和平東路派出所，但主機內並未留下相關個人資訊導致無法即時聯繫失主。警察靈機一動，透過《動森》寄送明信片的功能傳訊息給朋友，希望可以聯繫上失主領回他的遊戲主機。在警民合作之下，這名島主也順利前往派出所將Switch帶回家。

+ 2

警察機智的舉動引起網友熱烈討論「波麗士大人太強了」、「太神啦！」、「看來警察平時有在玩」，臺北波麗士也溫馨提醒，如果民眾在現實中有報案需求，還是以撥打110或是前往派出所報案為優先啦！

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇動森一番賞全部周邊！▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

▼▼▼相關圖輯：動物之森超爆笑Crossover、惡搞無人島多圖合集▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

雷亞音樂遊戲《Cytus II》中國版公布刪除曲目，將在審核後重新上架

PS5鬼怪新作《Ghostwire:Tokyo》遊戲總監表示：「這不是恐怖遊戲」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】