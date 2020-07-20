撰文：賴浩然
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《Paper Mario: The Origami King》任天堂Switch 《紙片瑪利歐：摺紙國王》充滿著解謎元素，有時想不到或者發現不到都有可能卡關。以下就提供主線楓葉山、水神祗、江戶園地至到江戶大戲院的 World 2 攻略流程，有需要可查看重點以便流暢過關：
上篇文章：【Paper Mario 紙片瑪利歐】Switch攻略 World 1德庫山防卡關流程
👇👇👇楓葉山（注水前) 關鍵流程攻略👇👇👇
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👇👇👇剌栗谷 關鍵流程攻略👇👇👇
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👇👇👇 水神祗神殿 關鍵流程攻略👇👇👇
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👇👇👇 BOSS戰 水神祗水龍👇👇👇
水神祗水龍，要留意水龍捲風 (遊戲截圖)
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👇👇👇楓葉山（注水後）關鍵流程攻略👇👇👇
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👇👇👇 漩渦河👇👇👇
就是直路的控船小遊戲，如想完美補洞口的要多留意下方有些比較難察覺
👇👇👇 江戶園地 關鍵流程攻略👇👇👇
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👇👇👇 忍者宅邸 關鍵流程攻略（包括25個全忍者位置）👇👇👇
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👇👇👇 解謎之屋 關鍵流程攻略👇👇👇
👇👇👇江戶大戲院 關鍵流程攻略👇👇👇
👇👇👇BOSS戰 橡膠藝人 橡皮筋👇👇👇
橡皮筋 Boss，要注意尾聲時的反擊很猛烈（遊戲截圖）
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