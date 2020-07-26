【Lowcostcosplay 18個最似動漫角色】提到角色扮演（Cosplay），Facebook、IG上一定會見過泰國網絡紅人Lowcostcosplay，以超低成本：顏料加生活用品，用盡創意心機扮演不同角色或名場面，數年前曾經瘦身近年回復「肥仔身」變回更趣怪。

泰國網絡Coser Lowcostcosplay 曾減肥成功，最後敵不過反彈，但近期cos的只得蘋果雞蛋；以下盤點他的18個低成本cosplay人氣ACG角色，大熱《鬼滅之刃》、《龍珠》、《海賊王》、《新世紀福音戰士》網上激Like造型，最後更大玩《動物森友會》狸克！

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《鬼滅之刃》TV動漫紅足一年，Lowcostcosplay當然也有大量cosplay演出，更是接近全角色制霸！

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資料來源：LowcostcosplayFacebook專頁

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