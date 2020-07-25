PaperMario 紙片瑪利歐攻略｜World 4 汪洋防卡關流程【下】

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《Paper Mario: The Origami King》Switch 紙片瑪利歐:摺紙國王充滿著解謎元素，有時錯過了些東西都有可能卡關。以下就提供主線 World 4 後半的主線部份，包括方塊島、冰神祇山、三大試煉至到海洋塔的攻略流程，查看重點以便流暢過關：

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Ｗorld 4 汪洋　全島嶼及寶箱航海地圖：

一共有１１座小島嶼及１４個寶箱

👇👇👇重返蘑菇島 關鍵流程攻略👇👇👇

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👇👇👇方塊島 關鍵流程攻略👇👇👇

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👇👇👇冰神祇山 關鍵流程攻略👇👇👇

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👇👇👇BOSS：冰神祇北極熊👇👇👇

冰神祇北極熊，一般攻擊對祂傷害很低，有需要可用火之花

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👇👇👇三大試煉 關鍵流程攻略👇👇👇

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👇👇👇海洋塔 關鍵流程攻略👇👇👇

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👇👇👇 BOSS戰 自以為是的黏貼狂 膠帶👇👇👇

BOSS黏貼狂膠帶，如用靴子跳上去會被它空中截擊下來

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👇👇👇同場加映：動森《千與千尋》名場面神還原👇👇👇

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更多相片：【動物之森】日本神人還原《千與千尋》經典場面　角色服裝分享

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