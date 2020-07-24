Switch版《勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 – Definitive Edition》宣布逆移植至多個平台，當中包括Xbox series X ！而微軟「Xbox Games Showcase」於24日直播發表《最後一戰 無限》（Halo Infinite）、《Forza》、《夢幻之星2 新創世紀》等大量A級新作！

勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光– Definitive Edition

HALO infiniten

Switch《勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 – Definitive Edition》改良版12月4日逆移植PS4/XSX/PC！即睇改版8大元素，為何爆過機都值得再玩！👇👇👇

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《HALO infiniten》8分鐘實機試玩👇👇👇

《最後一戰 無限》由343 Industries 開發，故事返回士官長為主角的主線，是「戰敗後5年」的新故事。

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新預告片抄疑抄燒腦美劇《Westworld》👇👇👇

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《Forza Motorsport 2020》首預告公開 支援光追與4K／60FPS👇👇👇

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世嘉愛微軟 《夢幻之星 PSO2 新世紀》預埋XSX👇👇👇

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同場加映：睇完XBox Series X 新作，PS5暫時又有咩作品陣容？👇👇👇

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