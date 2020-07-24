對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜全神道神社位置及跳台解謎解法

【對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略】PS4《對馬戰鬼》Ghost of Tsushima有大量收集元素，而做收集除了有成就之外，遊戲中有多個神道神社，參拜後可取得強力護符，以下為遊戲中神道神社位置及跳台解謎解法一覽。

相信玩家在地圖中探索時都會經過一些鳥居，這些鳥居會通往當地的神道神社，參拜後可取得強力的護符；而參拜完全部16個神道神社後可獲成就「神明眷祐」。

但是每個神社都需要解一些跳台解謎（Jumping puzzle）才可到達，雖然大都不算非常困難，但如果真的找不到路，可參看下面的影片（請用ctrl+F或手機的在頁面中尋找功能來搜尋神社名字）。

嚴原地區：金峰神社

嚴原地區：矢峰神社

嚴原地區 - 梅花神社

嚴原地區：春瀑神社

嚴原地區 - 石龍神社

嚴原地區：曲山神社

嚴原地區 - 癒岩神社

豐玉地區 - 緋岩神社

豐玉地區 - 青峰神社

豐玉地區 - 霧崖神社

豐玉地區 - 雲嶺神社

豐玉地區 - 龜岩神社

豐玉地區 - 沼岩神社

上縣地區 - 鶴山神社

上縣地區 - 皚峰神社

上縣地區 - 霜崖神社

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