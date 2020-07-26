撰文：胡劍威
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日本輕小說「物語」系列第4作《貓物語》自動漫化後可說是紅爆動漫界，其中主角羽川翼擁有「白」和「黑」的雙面形態，由優等生的「白貓」變成妖艷的「黑貓」，無論外形或性格都充滿魅力，多年來都受到動漫迷追捧。而「黑貓」的性感造型也極受COSPLAYER歡迎，不止日本就連全世界的少女都爭住扮，香港當然也有！以下就搜羅了一些高質的作品，大家一齊睇！
《貓物語》羽川翼是近年十分大熱的動漫角色。
羽川翼的「黑貓」形態邪氣兼妖艷是不少COSPLAYER喜歡的造型。
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資料來源：ANIMATE CORPORATION
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《銀河守護隊》導演 James Gunn 早前在twitter發文向日本英雄《幪面超人》示愛，表示自己一直愛「拉打」，原來中美日港都有不少隱性動漫玩具明星宅，如尼古拉斯基治、尊尼特普、姚明，不少都令人意想不到！
名人動漫宅排名不分先後，估唔到尊尼特普、里安納度都有動漫產品珍藏👇👇👇
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