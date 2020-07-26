日本輕小說「物語」系列第4作《貓物語》自動漫化後可說是紅爆動漫界，其中主角羽川翼擁有「白」和「黑」的雙面形態，由優等生的「白貓」變成妖艷的「黑貓」，無論外形或性格都充滿魅力，多年來都受到動漫迷追捧。而「黑貓」的性感造型也極受COSPLAYER歡迎，不止日本就連全世界的少女都爭住扮，香港當然也有！以下就搜羅了一些高質的作品，大家一齊睇！