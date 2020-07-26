《貓物語》羽川翼妖艷有魅力大受歡迎　全球女COSPLAYER精選圖輯

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

日本輕小說「物語」系列第4作《貓物語》自動漫化後可說是紅爆動漫界，其中主角羽川翼擁有「白」和「黑」的雙面形態，由優等生的「白貓」變成妖艷的「黑貓」，無論外形或性格都充滿魅力，多年來都受到動漫迷追捧。而「黑貓」的性感造型也極受COSPLAYER歡迎，不止日本就連全世界的少女都爭住扮，香港當然也有！以下就搜羅了一些高質的作品，大家一齊睇！

《貓物語》羽川翼是近年十分大熱的動漫角色。

羽川翼的「黑貓」形態邪氣兼妖艷是不少COSPLAYER喜歡的造型。

👇👇 點圖放大看全球COSPLAYER「黑貓」精選圖輯 👇👇

+5
+4
+3

資料來源：ANIMATE CORPORATION

同場加映：周杰倫收藏蝙蝠車《銀河守護隊》導演愛拉打　盤點11位名人ACG宅

《銀河守護隊》導演 James Gunn 早前在twitter發文向日本英雄《幪面超人》示愛，表示自己一直愛「拉打」，原來中美日港都有不少隱性動漫玩具明星宅，如尼古拉斯基治、尊尼特普、姚明，不少都令人意想不到！

名人動漫宅排名不分先後，估唔到尊尼特普、里安納度都有動漫產品珍藏👇👇👇

+5
+4
+3

觀看完整全文：周杰倫收藏蝙蝠車《銀河守護隊》導演愛拉打　盤點11位名人ACG宅

《FIFA 21》職業生涯模式大更新　麥巴比上封面　可免費升級PS5版
《和平精英》X Tesla被玩家恥笑電動車要入油　更要課金呢個數？
東京新開幪面超人專門店慶W10周年　過百件拉打限定精品一文睇
Hot Toys網店ironman＼星戰5款必搶　逾30款figure新品實物率先睇
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。