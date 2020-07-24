【和平精英 Tesla】中國最吸金的「雞食」遊戲《和平精英》，近日和全球知名的電動車品牌 Tesla 合作，在《和平精英》上推出 Model 3 和 Model X 的汽車 skin。《和平精英》和其他大品牌合作的活動都會引起玩家極大回響，和帶來巨大的課金收入，不過今次在推出前，在玩家間就爆出笑話。

👇👇👇睇《和平精英》爆出什麼笑話前，先睇 Tesla 在遊戲內的外觀，最貴一款更是現實中沒有👇👇👇

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《和平精英》和 Tesla 合作，推出遊戲電動車 Skin（《和平精英》微博圖片）

第一部要入油的 Tesla？

《和平精英》本身在遊戲內已提供多款載具，如電單車﹑越野車等，遊戲內的所以載具都運行汽油，玩家亦可以地圖上拾取汽油瓶幫載具入油。而 Tesla 旗下的電動車都是充電後使用，因此玩家看到《和平精英》和 Tesla 的合作後，就譏笑這可能是全球第一部要入油的 Tesla。

👇👇👇有玩家在遊戲發現新道具和設施，估計是幫 Tesla「入油」的關鍵👇👇👇

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想要 Tesla Skin？大量課金是基本

《和平精英》的月收入已經超過同公司騰訊旗下的《王者榮耀》，《和平精英》在中國 App Store 的總收入更高達 16 億美元。一隻免費手遊要達到這麼誇張的收入，這一類廠牌合作的 skin 也功不可沒。早在 Tesla 合作前，《和平精英》已推出過跑車瑪莎拉蒂的 skin，而玩家要抽到一套三色的瑪莎拉蒂，平均也要過千人民幣。今次的 Tesla skin 共有兩個款號，六種顏色，相信吸金能力也不會比瑪莎拉蒂差。

👇👇👇《和平精英》瑪莎拉蒂要過千先抽到？放大下圖睇點解咁貴都要抽👇👇👇

玩家恥笑不無道理

不要以為遊戲內的電動車才會「入油」，現實中也有外國 Tesla 車主「大頭蝦」，以為 Tesla 使用汽油，更把 Model 3 駛入油站。片段被上傳到 Facebook 後，用戶的態度和《和平精英》玩家一樣，取笑為 Tesla 入油的行為，如果 Elon Musk 看到後，會有什麼爆笑反應呢。

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