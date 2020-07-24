東京新開幪面超人專門店慶W10周年　過百件拉打限定精品一文睇

史上首間幪面超人專門店（KAMEN RIDER STORE TOKYO）早前7月1日在東京開幕，如果不是新冠肺炎疫情所限，相信不少「拉打迷」（幪面超人迷之俗稱）已去了朝聖。而當店首個大型活動，就是「幪面超人W播放10周年紀念祭」（仮面ライダーWフェスタ），由23日開始出售一批此店限定的精品，獨一無二極具珍藏價值，香港朋友雖未必去到，本文就全部輯錄下來讓大家搶先看，止止渴。

《幪面超人W》是2009年播放的作品，由現在紅透半邊天的日本影帝菅田將暉和靚仔小生桐山連主演，是首部雙主角合體的拉打作品。今次專門店趁此作10周年立即舉辦活動，推出一系列精品，當真識做生意。

幪面超人專門店（KAMEN RIDER STORE TOKYO）早前7月1日在東京站一番街開幕，可惜因疫情香港朋友無法前往。（官方圖片）

👇👇👇除了《W》外還有大量《ZERO-ONE》等其他拉打精品過百件，點擊下圖即睇！👇👇👇

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圖片來源：KAMEN RIDER STORE官方Twitter

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