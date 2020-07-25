《紙片瑪利歐：摺紙國王》（Paper Mario: The Origami King） 7 月 17 日在 Switch 推出，又一隻用上任天堂最具代表性的 IP「Mario」，把角色變成扁平的摺紙，保留《超級瑪利歐》的動作冒險元素，同樣為玩家帶來有趣的遊戲體驗。不過跳開遊戲玩法，有玩家發現遊戲內部分繁體﹑簡體中文版對白，語意和日﹑英文版不同，更令玩家懷疑任天堂自我審查。

「人權」「自由」對白被消失

《Paper Mario》講述蘑菇王國受到「奧利王」的入侵，把不同的角色都變成摺紙的模樣，當然今次碧姬公主也被捉走，同時亦變成摺紙，而瑪利歐將和各個角色聯手，對抗摺紙軍團。

《紙片瑪利歐：摺紙國王》（官方圖片）

其中一段故事中，瑪利歐在野外遇到奇諾比奧時，他向瑪利歐解釋同伴正受到摺紙軍團的折磨，把他們變成摺紙後揉成一團。英文版和日文版中，這部分的對白提到「人權」﹑「自由」，但在繁體﹑簡體中文版對白就完全看不到這字眼，甚至意思上都明顯不同。部分玩家認為，遊戲的語言大多由英﹑日文為第一版，其他語言如分繁﹑簡中文都是從英﹑日文翻譯而來，因此在繁﹑簡中文版中看不同「人權」和「自由」相關的對白，懷疑是任天堂自我審查的結果。

👇👇👇《Paper Mario》中文版疑自我審查的對白（點下圖放大睇）👇👇👇

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同埸加映：《對馬戰鬼》涉辱華？中國網民舉報：殘殺古代中國軍人﹑顛倒黑白

《對馬戰鬼》作為 PS4 「尾水」的重點遊戲，備受關注。玩家可以操作日本武士「仁」，在對馬島上不擇手段對抗登島侵略的蒙古大軍、保護人民。由於遊戲的背景和內容涉及歷史，令中﹑韓兩國部分玩家不滿，中國玩家更舉報該遊戲涉辱華，要求中國相關的行政部門封殺《對馬戰鬼》。

👇👇👇遊戲涉敏感內容被Ban事件簿 👇👇👇

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