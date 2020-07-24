【神人編寫CSGO假外掛令千人遊戲內花式自殺】《絕對武力：全球攻勢》（Counter-Strike: Global Offensive／CSGO）作為最受歡迎FPS Online Game之一，玩家以外掛程式作弊的情況都算猖獗。有見及此，遊戲黑客ScriptKid決定製作「假外掛、真自殺」程式包，嚴懲一眾作弊者！

相信大家打開第一身射擊FPS遊戲，打街場時總遇上使用外掛程式、金手指取勝的對手，可算是漠視了公平競爭的原則，有時都幾令人無癮。CSGO的線上對戰模式也是外掛泛濫之地。

《絕對武力：全球攻勢》（Counter-Strike: Global Offensive／CSGO）。（Wikipedia）

曾製作《絕地求生》（PUBG）假外掛的遊戲黑客ScriptKid，今次製作CSGO假外掛，更自掏腰包作網上宣傳，果然吸引大量Cheater中伏，使用後卻是令遊戲基本指令失靈，不是失控花式自殺、便是淪為對手擊殺之而後快的肉靶！

👇👇👇ScriptKid步署CSGO假外掛流程👇👇👇

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ScriptKid由於幫他的假外掛製作埋官方網頁、賣埋Google廣告，包裝得靚靚仔仔。於是引來不少人中伏。ScriptKid在YouTube影片中詳解他以黑客技術為假外掛編寫出7大Bug（他稱為「懲罰」），要令作弊玩家在Game內遇上7種失靈，花式送命！

👇👇👇ScriptKid CSGO假外掛7大攞命懲罰Bug👇👇👇

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👇👇👇ScriptKid CSGO假外掛7大攞命懲罰Bug（續）👇👇👇

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ScriptKid更非常抵死地蒐集使用了他製作之假外掛作弊的CSGO玩家爆死片段，剪成一個合集（左下角寫明了邊種Bug正在攞命），可透過以下圖輯細心欣賞：

👇👇👇即睇假外掛玩家花式自殺精彩死法👇👇👇

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資料及擷圖來源：ScriptKid@YouTube

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