幪面超人《聖刃》女主川津明日香不只身材好　細數６位拉打女神

《幪面超人聖刃》女主角川津明日香因九頭身身材加水著女星背景，其名字一度登上Google Trends 三甲，似乎又一位「拉打女神」將要誕生。同場細數《幪面超人 ZeroOne》、《時王》、《Build》等多位騎士美女主角！

川津明日香《幪面超人聖刃》女主角圖片（發布會直播圖片）

川津明日香在《聖刃》扮演時裝雜誌編輯須藤芽依，而她本人亦的確是model出身，在發表會中她透露，原來未曾跟家人提及自己擔正做拉打女主角，還即場在直播跟媽咪報告，好可愛。

川津明日香《幪面超人聖刃》女主角圖片（asuka_kawazu IG圖片）

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川津明日香何解要演超人片？其實你有所不知，《幪面超人》是播足一年的「年番組」，不少大公司都會放重點新人去曝光機會又可訓練演技，近年都捧出最少6位紅人。

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除了川津明日香《幪面超人聖刃》還有5位型格男騎士！加上7位前輩拉打，一樣咁型。

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