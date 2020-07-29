幪面超人《聖刃》男主6呎高　女主九頭身水著妹　盤點7位拉打紅星

《幪面超人聖刃》（Kamen Rider Saber）今日（29日）舉行網上發布，主角幪面超人聖刃的火炎龍＋大刀造型超帥，男主角跟Drive 竹內涼真一樣咁高，加上九頭身model川津明日香做女主角，正邪兩派6個拉打全部頭頂更有一把大刀，要來鬥高嗎？

拉丁頭上一把刀，第時買SHF個包裝都會特別長。

😲幪面超人聖刃咩來歷？仲有幾多拉打？即睇！👇

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😍先賭為快，看九頭身女主角川津明日香👇

整個發布會，最搶眼就是上身穿半截「圍裙」，扮演聖刃女主角的川津明日香（2000 年 2 月 12 日出世／20歲），日本少女雜誌《Seventeen》model出身，高1.63米，擁有九頭身超長腿，主力影水著，但也參演過日劇《3年A班》！

👍即睇9頭身明日香水著相 👍

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👇那些年，幪面超人帶紅了這些男星👇

近幾代超人都是出自Junon Boy、超級中學生等日本男學生選美，傾向靚仔可愛，但今回聖刃的男主角比較成熟，而演員内藤 秀一郎則舞台劇經驗豐富，不知可否像以下7位超人前輩一樣紅？

內藤好早就知自己夠高，合照高女生個半頭。

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🙈聖刃騎士變身道具，賭徒應該唔會想買……🙈

《聖刃》由《幪面超人 Ghost》編劇福田卓郎負責，導演柴崎貴行則首次做主導。其實當年Ghost玩「偉人標童」已經夠好笑，今次福田就玩童話故事，風格有點相似。

書本及劍刃同樣充滿力量

聖刃變身前是一個小說作家，他的能力來自書本型的小道具Wonderland Book，腰上有個「書架」形腰帶「聖劍Sword Drive」，插入最基本的「Brave Dragon」讀本，就會變身為基本「勇龍型態」，插夠2本就會像《Build》一樣左右身各有1種力量，最強甚至可插夠3本書，「書書書」連輸3場，賭馬賭波好大吉利是。

書書書！連輸三場！！！

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同場加映：回帶睇完拉打舊紅人，再睇7個曾被笑樣衰舊騎士

想睇更多奇怪拉打（點擊連結）：聖刃畀人笑似PAD，以前都有唔少樣子古怪的Rider

同場加映：Marvel電影《銀河守護者》導演竟是拉打迷？

《銀河守護隊》《自殺特攻隊2》導演 James Gunn，早前他在twitter發文向日本英雄《幪面超人》示愛。

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