《動森》（動物森友會／動物之森）夏季免費更新第 2 彈推出後，經歷了第一次的煙火大會活動。玩家在星期日的晚上，應該都和朋友在島上享受了盛夏璀璨的煙火大會，《動森》讓玩家自行設計煙火圖案，配合島嶼設計﹑浴衣和九尾抽獎禮物，簡直是儲存空間的「詐騙」活動，每個埸景都是拍照的機會。今次將分享多個煙花設計，讓玩家們可以在餘下的 4 次煙火大會可以試放。

👇👇👇100＋煙花設計分享（熱門動物島民樣子）👇👇👇

+ 100 + 99 + 98

島民的圖案變成煙花也非常清楚，不知道他們看到自己的樣子在天空出現，會不會有特別的反映呢（遊戲截圖）

自製煙火圖案

經歷了《動森》第一次的煙火大會後，玩家應該和煙花拍了不少照片，單了遊戲預設的煙花也令玩家相當驚喜。在網絡上也能看到很多，玩家設計的有趣圖案，只要線條清楚﹑顏色對比清晰，都可以在天空中綻放非常完整的煙花。在《動森》極大的自由度下，玩家可以發揮創意，甚至把意想不到的東西也放入煙火圖案之中，如以下分享的圖片（特別是最後一張）。

👇👇👇煙花設計分享（特色圖案）👇👇👇

+ 12 + 11 + 10

👇👇👇「煙火大會」自製煙火圖案方法及心得👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

同埸加映：【動物森友會／動森】攻略｜8月魚類圖鑑及物價 水魚真係咁蠢？

【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球8月新增的魚類只有 3 種，而且算是推出以來，罕有地當月的新品種中，沒有一種魚類是「魚飼料黑洞」，全部都偏向常見。不過上月才加入的蘇眉，將有 8 月後就離開，如未釣到的玩家就要把握機會。

👇👇👇《動森》8 月魚類圖鑑（北半球）／全 60 種，3 種為 8 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

+ 26 + 25 + 24

睇全 60 種《動森》8 月魚類圖鑑（北半球）：【動物森友會／動森】攻略｜8月魚類圖鑑及物價 水魚真係咁蠢？