【動物森友會／動森】攻略｜8月昆蟲圖鑑、物價　蝗災秒殺農田

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【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球經歷上個月的「捕蟲季節」之後，來到 8 月品種的新增明顯減少，和魚類一樣，只有 3 款。但 8 月《動森》出現兩種不同的蝗蟲，難道遊戲也會和現實情況相同，出現「蝗災」？

👇👇👇《動森》8 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 63 種，3 種為 8 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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【動物之森／動物森友會】攻略﹑趣聞專頁（持續更新）

《動森》8 月有蝗災？

玩家可以放心，就算 8 月北半球出現兩種蝗蟲，也不會發生破壞植物的蝗災。飛蝗和稻蝗都與《動森》常見的中華劍角蝗一樣，在地上出沒，肉眼看上去只有體型大小分享，玩家在遠處見到不要只以為是中華劍角蝗，就放棄捕捉。

👇👇👇將在 9 月於北半球消失的昆蟲👇👇👇

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「甲蟲王者」系列的多個甲蟲品種，將會在 9 月於《動森》中消失，還未捉到黃金鬼鍬形蟲﹑長頸鹿鋸鍬形蟲的玩家，就要把握最後 8 月的機會。

同埸加映：【動物森友會／動森】攻略｜8月魚類圖鑑及物價　水魚真係咁蠢？

【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球8月新增的魚類只有 3 種，而且算是推出以來，罕有地當月的新品種中，沒有一種魚類是「魚飼料黑洞」，全部都偏向常見。不過上月才加入的蘇眉，將有 8 月後就離開，如未釣到的玩家就要把握機會。

👇👇👇《動森》8 月魚類圖鑑（北半球）／全 60 種，3 種為 8 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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睇全 60 種《動森》8 月魚類圖鑑（北半球）：【動物森友會／動森】攻略｜8月魚類圖鑑及物價　水魚真係咁蠢？

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