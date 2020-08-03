Switch eShop夏季特價多款遊戲7折　風花雪月、Xenoblade 2有份

任天堂近日終於公布自家的 Summer Sales 夏季特價，遲來的原因可能是不想影響多間第三方廠商率先已舉行的夏季特價。事實上任天堂自家遊戲的減價祭也是比較少見，以下同大家睇睇：

任天堂自家 Summer Sale 比較少見 (Nintendo)

Nintendo Switch Summer Sale 2020 將於8月6日展開，由任天堂官方提供11款遊戲進行約7折的減價，包括了遊玩時數極長的《Fire Emblem 風花雪月》及《Xenoblade 2》等。因為都是 eShop 數碼下載版的減價，如想購買的話要留意主機或SD卡的儲存空間是否足夠。而特價是期間限定，將於8月19日23時結束。雖然是日本 eShop 的減價但到時港服沒有的話，我們可以轉去日本帳號照樣購買到。

在eShop購買頁可以確認遊戲有沒有對應中文，大部份都有 (eShop 截圖)

👇👇👇任天堂 Switch 夏日特價遊戲 (8月6日~19日)👇👇👇

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👇👇👇隻GAME好唔好玩？相關遊戲攻略及評價👇👇👇

除了任天堂自家減價之外，其他大廠其實亦一早有 Switch 的 Summer Sales，當中 SEGA、Capcom、SQEX等其實剛好在8月4日就完結，執筆時未知會不會有第二波或延長（Capcom 的 Summer Sale 分有不同月份)。而遲開始的廠商還有 Bandai Namco 及 Level-5，特價遊戲有多款《One Piece》、《龍珠》、《妖怪手錶4》等等，有興趣亦可看看：

👇👇👇 即睇 BANDAI NAMCO Switch 夏日特價遊戲 ( 7月30日~8月12日)👇👇👇

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👇👇👇即睇 Level-5 Switch 夏日特價遊戲 （8月5日~8月31日）👇👇👇

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👇👇👇即睇 Capcom Switch 夏日特價遊戲 （8月4日23時完結）👇👇👇

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👇👇👇同場加映：萊莎鍊金術士1比1等身大Figure👇👇👇

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