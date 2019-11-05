【LUIGI'S MANSION 3】路易吉洋樓 3寶石攻略　全樓層102寶石取得

遊戲動漫
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任天堂 Switch 的《LUIGI'S MANSION 3》路易吉洋樓 3 的最主要收集元素便是每個樓層的六色寶石，如果遊玩時自己找到當然最開心，不過部份始終比較難發現，如果想收集齊的話不妨參考以下攻略：

各樓層的六色寶石

遊戲中的底下2層以及地上15層，每層都有六色寶石，共有 17x6 = 102 粒寶石。雖然每層的寶石形狀不同，但是擺放次序都是依白(1)、紅(2)、藍(3)、綠(4)、紫(5)、黃(6)六色排列。為方便查找，以下圖文說明也用1~6號寶石來分辨：

B2F 設備機房樓層

+2

B1F 停車場

+3
+2

1F 主要大廳

+2

2F 上層大廳

+2

3F 購物樓層

+2

4F 演奏廳樓層

+4
+3
+2

5F 客房樓層

+4
+3
+2

6F 城堡樓層

+2

7F 庭園樓層

+2

8F 攝影棚樓層

+2

9F 博物館樓層

+2

10F 沙漠樓層

+2

11F 魔術樓層

+2

12F 海灘餐廳樓層

+2

13F 健身房樓層

+3
+2

14F 迪斯可樓層

+4
+3
+2

15F 閣樓

+3
+2

當取得全部寶石後可達成關於寶石的成就，此外回到博士處的「展示台」可以切換成「吸盤發射 Type C」，令吸盤變成鑽石的樣子。雖然只是外觀的改變，但在連線協力時其他玩家也會看到，算是一個「有玩熟悉了遊戲」的證明。

【LUIGI'S MANSION 3】路易吉洋樓3攻略：免卡關主線流程（上）
【LUIGI'S MANSION 3】路易吉洋樓 3 攻略　免卡關主線流程(下)
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