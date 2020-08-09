《真‧三國無雙》不知不覺已經迎來20周年，KOEI TEMCO 官方就建立記念網站，一面多謝玩家支持，一面提供系列即將會有的新動向。不過要回味遊戲，令人印象最深刻的必然是眾多三國武將。呂布的戲曲頭盔（被玩家笑稱「大強」）、諸葛亮的激光扇等等直頭玩到入腦。以下就來個小遊戲，考考你認到幾多個：