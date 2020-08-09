撰文：賴浩然
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《真‧三國無雙》不知不覺已經迎來20周年，KOEI TEMCO 官方就建立記念網站，一面多謝玩家支持，一面提供系列即將會有的新動向。不過要回味遊戲，令人印象最深刻的必然是眾多三國武將。呂布的戲曲頭盔（被玩家笑稱「大強」）、諸葛亮的激光扇等等直頭玩到入腦。以下就來個小遊戲，考考你認到幾多個：
官方 20 周年賀圖，雖然超多角色但也只用趙雲一人，地位超然 (Koei Temco)
溫提：遊戲角色設定及描述只是遊戲設定，請勿用作教材/中史答案😅
👇👇👇你認得這武將嗎？難易度「☆☆☆」家傳戶曉一看便知 BB 級👇👇👇
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👇👇👇你認得這武將嗎？難易度「★☆☆」休閒割草初心者級👇👇👇
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👇👇👇你認得這武將嗎？難易度「★★☆」三國無雙Gamer級👇👇👇
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👇👇👇你認得這武將嗎？難易度「★★★」真‧三國無雙千人斬級👇👇👇
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瞬間懷念《真‧三國無雙》20年歷史８代作品：
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