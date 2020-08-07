好多人都想過自己變成貓，「主子」生活好像比人更舒服開心。但日本一名《GTA ONLINE》玩家就真的體驗了半年「貓之生活」，然而遊戲內做貓並非一件好事，他很煩惱只好上網求助，反而引來大批網民當笑話，大讚「很可愛」，到底當中發生了什麼事？

事源有位《GTA ONLINE》的日本玩家於遊戲討論區發文，指自己被作弊玩家威脅加入他們團隊，但因怕會BAN帳號就拒絕了，結果被對方把他遊戲中的角色模組變成貓，半年來都找不到方法做回人，無法正遊戲玩只能在街上喵喵叫。雖然對他來說是慘事，但其他網友看了則大笑，指做貓也不錯、被變成貓的銀行搶匪、貓貓很可愛等，同時還有其他玩貼圖表示自己也變了貓，仍是沒法變回人。

👇👇👇點圖看更多樓主悲慘的GTA貓之生活👇👇👇

日本《GTA》玩家一再強調這隻貓真的是自己，希望大家幫忙找變回人的方法。

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其實電腦版的《GTA》推出了多年，存在大量玩家自行改造的外掛模組（MOD），抵死又好笑，當中好多已成經典，不知大家還記不記得？不如一齊回味以下6個誇張MOD。（點圖放大）👇👇👇

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