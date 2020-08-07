中國8月批出28隻合法進口遊戲，Switch迷有新game玩！眾所周知，中國一直關注電子遊戲對年青人的影響，對外來遊戲輸入的管制相當嚴格，自2019年11月批隻出185款外來遊戲後，事隔近9個月，才再批准28隻新作，當中一款是Switch遊戲！

28隻可合法在中國發售的輸入遊戲中，有27隻是手遊，唯一的家用機作品是什麼？登登登登……中國「任廚」有福了，國行版Switch主機終於有第4款遊戲！

（圖片來源：Nintendo）

中國玩家今年得28款輸入新作玩😲？最新Switch國行遊戲是什麼😲？👇

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