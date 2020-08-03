日劇《半澤直樹2》收視高開，這部劇集將商業戰拍得像日本武俠片一樣緊張刺激，主角堺雅人大叫：「十倍奉還！」，尤如《幪面超人》般嫉惡如仇。原來，《半澤直樹》兩集劇集＋外傳當中真的有17個人，曾演過《幪面超人》、《鹹蛋超人》及其他英雄作品！

你估下圖中有幾多個拉打？

😍半澤7個英雄「彩蛋」！連大和田常務都識變身？😱👇

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😱除以上7位在《半澤直樹》內角色有一定戲份的「超級英雄」，兩季《半澤》中原來還有10位配角，曾參演《幪面超人》、《鹹蛋超人》或其他英雄作品！👇

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同場加映：睇埋最新《幪面超人 聖刃》有咩靚仔靚女啦😍

《幪面超人聖刃》（Kamen Rider Saber）正式發布，9頭身model川津明日香做女主角，比男主角內藤秀一郎更搶鏡！

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同場加映：幪面超人《聖刃》造型似手遊PAD惹爭議？平成6位拉打誰最騎呢？😍

《幪面超人／假面騎士聖刃》主角的造型有說肩上的龍頭似手遊《PAD》…不過歷代超人也有幾個是這麼多年都沒法被接受，本文就同大家數一數誰最騎呢。

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