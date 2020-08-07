《流汗吧！健身少女》動畫化已是上年的7月新番，但很多觀眾就算看完也一直揮之不去。說的便是它的 Opening MV「お願いマッスル」(拜托了肌肉)，總是心思思又想聽。官方更在 YouTube 推出真人版的「Muscle Video」，近日還突破一億觀看數的壯舉：

YouTube 日文的知名歌曲有幾百萬View已很不錯，幾千萬View已是神曲。而《流汗吧！健身少女》（日文：ダンベル何キロ持てる？）的官方惡搞宣傳片 MV（Muscle Video）上傳只有一年時間，近日竟突破一億 View 極為瘋狂。有網民更開玩笑：「此歌曲已經同米津玄師同級了」究竟為何這樣紅？以下一齊看看原因：

👇👇👇《流汗吧！健身少女》筋肉 MV 爆紅8大原因👇👇👇

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YouTube 觀看數突破 1 億超變態，官方立即製作賀圖 (@dumbbell_anime)

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