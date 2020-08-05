《Marvel's Avengers》漫威復仇者聯盟不少 Marvel Fans 都期待已久。遊戲經過一次延期後即將於9月4日全球推出。編輯部早前更收到早鳥 Beta Preview 試玩率先體驗，而 Open Beta 亦已公布將會展開，以下同大家報導玩後感：

筆者玩的 BETA 已經有繁體中文版，不過因協定關係只能使用官方的英文版截圖報導

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復仇者再臨大挫敗 5年後的重新開始

《Marvel's Avengers》是次 Beta 先由遊戲序章開始，講述復仇者面臨之後稱為「A-Day」(A日) 的重大事件。在序章中我們可率先玩到遊戲內的6位已有角色 (剛剛公布的蜘蛛俠及鷹眼除外)，能夠稍為試一下 Captain American 美國隊長及 Thor 雷神，更會對上 Taskmaster 模仿大師。

有點像電影版那樣事件過後一下子就過了5年，此時遊戲才是正式開始。先由 Ms. Marvel 驚奇女士卡瑪拉暫時擔任主角，與變形俠醫布魯斯(浩克/Hulk)二人擔起重燃復仇者隊伍的重任。而在數小時的主線過後更會率先解鎖 Ironman 鋼鐵人及 Black Widow 黑寡婦，可為4人自訂裝備、服裝、升級學技能。

復仇者聯盟再迎危機，A-Day 大事件玩 BETA 就可體驗 (MARVEL/SQUARE-ENIX)

戰鬥一流超爽快 浩克捉人投擲玩上癮

《Marvel's Avengers》的戰鬥可以用超爽快及出色來形容，每個角色都有輕及重攻擊連技、按緊 L2 瞄準的遠距離攻擊、兩招技能及一招 Ultimate 終極技。按 O 迴避有著寬鬆的無敵時間，部份角色更可按緊來繞背，痛擊持盾的麻煩敵人。能自訂的四位 Beta 主要角色方面全部都各有特色，打法也很不同。

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四打刷裝打寶 架構似動作版 Destiny

《Marvel's Avengers》有著主線劇情，不過從 Beta 試玩中可以得知，遊戲並不是一直線的打主線，而是採用接任務刷裝的模式，當培育至足夠實力再進行下一個劇情。每個關卡都有著推薦等級及難度調校，筆者就試過10等級去打20等級的關卡瞬間被秒殺，要周圍打任務刷裝至18級才過到。

另一個要點就是關卡能自動打開協力，與網上其他玩家開始任務，打怪及解謎取寶箱的效率就更高。不過協力不能使用同一角色，所以要用 Hulk 或 Ironman 可能要搶先按了，當然你也可以完全單機玩，3名電腦 AI也頗強而且玩家死亡時會立即主動來救你。

同朋友4打做復仇者，想起也吸引，不過可能要爭用 Ironman (MARVEL/SQUARE-ENIX)

玩 BETA 體驗遊戲序章及主線開頭數小時，再試試刷裝升級打高難度關卡 (MARVEL/SQUARE-ENIX)

《Marvel's Avengers》公測日期（美版時間，中文版未知是否同步）：

8月7日 - PS4 預購玩家可率先試玩 BETA

8月14日 - 全部 PS4 玩家 OPEN BETA

8月14日 - PC 及 XBOX ONE 預購玩家可率先試玩 BETA

8月21日 - PC 及 XBOX ONE 玩家 OPEN BETA

9月4日 - 正式版發售

六位英雄太少？已公布將會追加鷹眼及蜘蛛俠

《Marvel's Avengers》遊戲初公布時只有六位超級英雄，不過官方在近月其實已經公開鷹眼及蜘蛛俠將會加入，鷹眼似乎是「按慣例」再度暫時脫隊，並有獨自的故事線。而蜘蛛俠則是 PS4/PS5 的獨佔角色，不過他就不會在 Launch 時出現，而暫定於 2021 年初以免費 DLC 的型式加入。隨著之後的更新，未來也可預期將會有更多超級英雄加入，會是蟻俠、奇異博士還是黑豹先？要一邊 FF 一邊拭目以待了。

早前官方影片已透露會有鷹眼 Hawkeye 加入 (MARVEL/SQUARE-ENIX)

PlayStation 出圖表示蜘蛛俠將在下年初獨佔加入 (PlayStation Blog)

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