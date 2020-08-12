ACG迷同聲一問：「幾時先可以去東京？好想去秋葉原掃貨、睇EVA劇場版、搵台場獨角獸高達呀……」老實講今年內機會不高，但本文會圖文解拆動漫新展覽「MANGA都市TOKYO」5個必睇位，有大量EVA、Gundam共90部作品情報，或能解各位宅民「思鄉之苦」 ！

內容改篇自2018年法國一個MANGA ⇔ TOKYO Japonismes展覽(官方圖頁圖片)

👇解析MANGA都市TOKYO展值5大重點正位！👇

【01 巨型1/1000東京情景】2020東京奧運原定在8月9日結幕，亦是各界向世人宣傳東京的大好機會，可惜都因疫情延期。而國立新美術館則會如期在8月12日至11月3日舉行「MANGA都市TOKYO」展覽，以4000平方呎(22 x 17米)1/1000 巨大東京都市模型為主題，加上500件展品，描畫日本動漫作品對與東京的共生關係，以及東京自古至今的演變。

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【02 😭破壞與新生😄】不少日本動漫作品都充滿對城市毀於一旦的擔憂及不安，劇中人都用盡全力與不可抗力搏鬥，反映日本人對復興家園的一致團結。👇

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【03 東京日常😍】東京23區各有特色，由武俠片時代的《浪客劍心》到《LoveLive!》一班「明星學生妹」在神保町搞偶像活動，漫畫中的東京日常、故事不斷。👇

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【04 動漫角色&東京街頭📷】講真可在東京區街頭看到的動漫角色和景物。👇

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【05 動漫爆買😂】最開心當然是買紀念品👇

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👇MANGA都市TOKYO展覽情報👇

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