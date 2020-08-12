曾主唱《高達 F91》及《Z高達》主題曲的日本神級歌姬森口博子，將在8月16日晚在YouTube頻道開免費Live「Gundam Songs Night at GUNDAM CHANNEL」！不過，香港人去不了，就算橫濱可動高達識飛天又如何？幸好還可在網上睇高達演唱會！高達迷到時記得帶定紙巾，一齊聽到流淚。（香港用家或需使用VPN/下文有教方法）

日本神級高達歌姬森口博子 (森口博子唱片宣傳圖片)

今次活動將於8月16日（星期日）香港時間20:00 開始（Gundam Channel 主頁連結），旨在為受疫情影響，而無法自由活動的人打氣，活動更會使用YouTube Super Chat 課金系統，觀眾可以隨緣樂助，部分收益將捐贈日本醫療支援機構，為新冠肺炎抗疫出一分力。

（Gundam Channel 圖片)

F91《ETERNAL WIND》、Z GUNDAM《將愛注入水之星》的主唱者森口博子，相信大家對她一點也不陌生，她在2019年推出《Gundam Song Covers》專輯，重新演譯十多首高達金曲，最高登上ORICON大碟週間銷售第3位，即使加推第2輯仍然熱賣。

記者就當然最想聽《水之星》，另外想再聽她生歌唱FictionJunction Yuuka的《曉之車》！你又最想聽森口博子唱哪首高達歌曲？

😍網民票選10首人氣最高的高達金曲，有冇你想森口博子翻唱的心水作品?😍

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手機VPN使用教學✌️７步簡單解封 睇外國限定影片👍

雖然今次LIVE未講明會否禁止海外觀賞，但早前日本GUNDAM CHANNEL播放《高達00》劇場版曾經封了海外IP，香港高達迷無須太擔心，其實只要使用手機VPN，就可以輕鬆跳過限制，只要不要錄影及再上載，其實並不犯法：

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《機動戰士高達00》中剎那一句：「我就是高達。」（俺がガンダムだ）可說是近10年最成功的「高達金句」，加上阿寶馬沙向來是「高達金句王」，齊睇20大高達經典對白。

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