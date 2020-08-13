【VTuber 虛擬偶像】YouTube 自2017年初推出 Super Chat 直播「課金」功能後，不少頻道都開始多做直播。有網站公布透過Super Chat 吸金的頻道排名，結果竟然由日本的 VTuber 虛擬偶像稱霸。榜首的日本VTuber，吸金量拋離全球最高人氣的知名YouTuber pewdiepie多達3倍，累計吸金607萬港元，宅宅的課金力確是不容小覷。

日本的 VTuber已全面佔領 YouTube 的 Super Chat 課金排行榜。全世界頭 10 位當中有 7 位都是 VTuber 虛擬偶像，100 位當中亦是「大量出沒」，而且很多出道都未夠一年。

Super Chat課金排行榜累計由Vtuber取世界第一，而且Vtuber佈滿 100 大，位位吸金過百萬(PlayBoard 截圖)

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執筆時 Hololive 剛好第5期新人「雪花菈米」出道，第一次直播已有 10萬人看 (YouTube 截圖)

隨著元祖級 VTuber 四天王慢慢走下坡，但可看到不少新人與 Hololive 等企業也「捉到路」保持強勢與吸金力。當然 Super Chat 賺的錢並不是 YouTuber 的全部，其他例如廣告、產品宣傳、聯動協商等的 B2B 金額會更厲害，不過看 Super Chat 榜也可知道觀眾層面的熱烈支持。

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