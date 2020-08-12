《FGO Waltz》慶5周年跳舞音樂遊戲　瑪修7款衣裝共舞華爾滋速試

撰文：賴浩然
最後更新日期：
日本最知名手機遊戲 FGO《Fate/Grand Order》慶祝 5周年推出新 Game《Fate/Grand Order Waltz in the MOONLIGHT/LOSTROOM》，特別之處就是此 App 只提供給 55萬名用戶，下載數一旦超過了便會下架，限定手法認真另類。有幾特別或好不好玩？以下就立即同大家試試：
【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！
👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。
👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。
👇👇👇即看《FGO Waltz in the MOONLIGHT/LOSTROOM》手機快評👇👇👇
+2
此作特效及即時換衣效果華麗，如有 Lag 機問題可先去設定調低畫質 (遊戲截圖)
👇👇👇瑪修7套靚靚衣裝及可愛舞姿👇👇👇
+45
+44
+43
👇👇👇FGO 5周年 under the same sky 靚圖👇👇👇
+7
+6
+5
FGO 5周年登報紙企劃展開 第1彈11張靚圖Wallpaper供下載
同場加映：👇👇👇 1:1 萊莎大腿之鍊金術士商品化👇👇👇
+6
+5
+4
更多圖片：萊莎鍊金術士1比1等身大Figure商品化靚圖 想抱大腿回家要6位數