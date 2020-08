《FGO Waltz》慶5周年跳舞音樂遊戲　瑪修7款衣裝共舞華爾滋速試

日本最知名手機遊戲 FGO《Fate/Grand Order》慶祝 5周年推出新 Game《Fate/Grand Order Waltz in the MOONLIGHT/LOSTROOM》,特別之處就是此 App 只提供給 55萬名用戶,下載數一旦超過了便會下架,限定手法認真另類。有幾特別或好不好玩?以下就立即同大家試試:

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價,發掘滄海遺珠,或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩,或者唔想自己花時間試玩,記得留意啦! 👾本文按三方面評分:好玩指數﹑容易中毒(上癮程度)﹑值課率(值不值得課金/課金位評價)。 👾每項評分最高為5粒星,評語根據筆者第一身主觀玩後感,不論你是否認同,都歡迎留言討論。

👇👇👇即看《FGO Waltz in the MOONLIGHT/LOSTROOM》手機快評👇👇👇

+ 2

此作特效及即時換衣效果華麗,如有 Lag 機問題可先去設定調低畫質 (遊戲截圖)

👇👇👇瑪修7套靚靚衣裝及可愛舞姿👇👇👇

+ 45 + 44 + 43

👇👇👇FGO 5周年 under the same sky 靚圖👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

