《FGO Waltz》慶5周年跳舞音樂遊戲　瑪修7款衣裝共舞華爾滋速試

日本最知名手機遊戲 FGO《Fate/Grand Order》慶祝 5周年推出新 Game《Fate/Grand Order Waltz in the MOONLIGHT/LOSTROOM》，特別之處就是此 App 只提供給 55萬名用戶，下載數一旦超過了便會下架，限定手法認真另類。有幾特別或好不好玩？以下就立即同大家試試：