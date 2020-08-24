PS5推出在即回顧25大PS4遊戲排名　對馬戰鬼上榜、第二名勁爭議

隨著 Sony 新一代遊戲主機 PlayStation 5 的到來，在粉絲們引頸期盼的同時，也代表著 PlayStation 4 的世代即將進入尾聲，而此次來自美國的遊戲評論網 IGN 便一口氣公佈了在 PlayStation 4 上排行前 25 名的遊戲大作！快來看看跟你心目中的排名一不一樣！ 文：Lorry Liao, Jim（GQ Taiwan）

在這個前 25 大的名單當中，IGN 的員工針對每個遊戲中的畫面、音效、玩法以及吸引力來決定每個遊戲的可玩性，也正因為 IGN 很少給予滿分的評價，所以能排在前 25 名內的遊戲肯定不容小覷！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：你玩過哪幾款？IGN 評選 PS4 前 25 大知名遊戲鉅作！】