【對馬戰鬼】劍道專家評論挑叔叔機　「沒有可不可恥殺了就對」

和風武士動作遊戲《對馬戰鬼》是由索尼旗下的歐美工作室Sucker Punch Productions開發製作，不過對於日本武士的研究考據透徹，甚至到親自到日本取經，成品連日本人都懾服。雖然遊戲中劍招華麗，玩起來十足爽快，但在專家眼中又是如何呢？

YouTube頻道BuzzFeed Multiplayer在遊戲上市時發布一隻反應影片，請到了劍道專家Daniel T.Ebihara，海老原老師來解析《對馬戰鬼》的戰鬥。海老原老師是美國紐約Ken-Zen Institute道館的館長，是知名的劍道道場。

首先老師先評價了主角境井仁的佩刀方式與武器有錯誤，14世紀的配戴的主要是稱為「長卷」的武器，刀柄更長，老師形容像是「武士刀插在棍子上」，而仁的形象也比較接近18世紀江戶時期的武士。

當然，在過去開發團隊的訪問中，都透露過《對馬戰鬼》的目標是打造出武士風格的遊戲，雖然有大量參考歷史，但基本上從招式、服裝、武器等元素都是各時代的融合，畢竟好玩最重要。

有趣的是，隨著劇情推展，主角一直在成為戰鬼及叔叔的傳統武士道教誨中掙扎，叔叔告訴他，面對敵人要懷有榮譽，正面對決，看著敵人的眼睛殺死他，所以搞暗殺什麼的絕對是不入流的行為。然而，在一段潛入營地的片段中，老師解析「這些人看起來像強盜」、「強盜有好幾個，他（指主角）只有一個人 」所以你可以對強盜使用任何的戰術。「沒有什麼可不可恥的，就是殺了他們就對了，你知道的。」最後還輕笑一聲。老師出乎意料的見解，讓許多網友笑翻，紛紛留言「叔叔離開聊天室，葦名一心進入聊天室…還帶著他的槍」、「感覺使用戰鬼武器時，心情沒那麼糟了」。

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影片後段老師也一一分析了遊戲中的劍招「架式」，玩家可以自由切換磐岩架式、流水架式、疾風架式及明月架式，以對應不同類型的敵人。他稱讚磐岩架式符合現實；流水架式則用力過猛，笑說「武士刀很鋒利，砍沒有骨頭的地方就像砍豆腐」，不需如此用力；接著他稱讚疾風架式的步法很好，但敵人沒有穿著盔甲的話就不太需要這樣大動作。

老師也稱讚決鬥的部分做得很好（兩人都身著盔甲的狀況下），這就是古代的武士刀對決，想砍穿盔甲就要像影片演示的那樣（4分48秒處）。最後老師表示，他沒在打電動遊戲，但他認為這款做得非常好。

雖然有些部分仍被吐槽了一番，但開發團隊也是下過苦功的，還從日本請到了「天心流兵法」的傳人來指導他們。在遊戲中每個招式串接起來肯定是華麗大過於實戰，但至少不會奇幻到完全脫離現實，也正是《對馬戰鬼》為人稱道的地方。

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