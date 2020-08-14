【Mario 消失的乳頭】美國任天堂於 Twitter 上發布一張 Mario（瑪利奧/瑪利歐）新圖，除了可能是新作發布，還搞笑地疑似沒有了乳頭，引發網民及機迷猜想

Nintendo America 在 Twitter 發布一張 Mario 新圖，他像渡假那樣享受著陽光與海灘，不過就不作說明只留下一句「Stay cool, Mario!」。正常的人會想「會是《Super Mario Sunshine》新作發布嗎？」，不過卻有部份狂熱者則注目在別的地方。原來 Mario 多年來都被 Fans 研究「乳頭」及「肚臍」，非常搞笑一齊看看：

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來源：Automaton