新冠肺炎疫情令大家無法去街去玩，轉而留家玩遊戲機，任天堂Switch也成為抗疫必備品。可能因此日本Nintendo eShop早前進行Summer Sale趁機速銷遊戲，沒想到一向很少做減價的香港eShop也照跟推出「夏日精選優惠」。《香港01》科技玩物記者，於香港及日本eShop，揀選了20隻抵買遊戲推介。

香港Nintendo eShop難得做特價大家當然不能錯過！（官方圖片）

香港Nintendo eShop於2020年8月12日至8月26日期間進行Summer Sale，玩家可以7折的優惠價格在Nintendo eShop和Nintendo Store購買下載版遊戲，雖然今次減價的只有4隻遊戲，但全部平均減過百港元而且都是搶手大熱作品，如此價格實在值得入手。當然，如果嫌不夠喉，日本eShop的減價還未完結，以及美國Amazon也有遊戲優惠，我們特別精選一批抵玩推介，抗疫期間日日打機都不會悶。

👇👇👇香港eShop Switch特價遊戲介紹（點圖放大）👇👇👇

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👇👇👇點圖看日本eShop Switch 10款抵玩遊戲推介（8月19日結束）👇👇👇

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👇👇👇遊戲商Level-5網上版Switch特價遊戲6款 （8月31日結束）👇👇👇

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RingFit令到不少Switch玩家都搶購，由原價六百多元，瘋炒至千五六蚊。而美國Amazon大約107美金便可購入，而且更包運費至香港，埋單大約830元左右（雖然是歐美版，但都對應中文顯示）。另外，亦有不少Switch遊戲劈價，比起香港game shop買平百多元，精選當中十多款讓大家參考。

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