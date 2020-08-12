自從「電競」出現之後，不少玩家都把電腦升級成「電競級」，先不說硬件配置，單是誇張炫目的 RGB 燈光系統，砌機的玩味比十多年前有明顯的提升。泰國一名砌機達人不只研究硬件組合，更把電腦改裝成不同的特色主題，令電腦的實用之外，更變成一件藝術品。以下分享的 Mario 主題電腦，應該是不少 Nintendo 粉絲夢寐以求的電腦外形。

👇👇👇泰國砌機達人改造 Mario 主題電腦 Mario 元素融入硬件👇👇👇

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「魔改」主題電腦

泰國砌機達人 @Suchao modding&design，玩砌機已經不局限在組合多高階的硬件和效能上，改造機箱和硬件才能令電腦放在家中，也能有藝術品般的欣賞用途。除了 Mario 主題電腦外，他也在 Facebook 上分享其他有趣的改造設計，打算砌機的讀者，會或參考一下他的創意，自己也著手嘗試改造一番呢？

👇👇👇更多泰國砌機達人改造特色電腦 部分看上去已跳出電腦外形框架👇👇👇

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資料來源：Facebook @Suchao modding&design

同埸加映：「靈異自拍照」熱爆Twitter 日本網民齊拆解為何拍不到拍攝者？

網上不時會看見拍攝到靈異畫面的相片，可能是不自然的動作、並「不存在」的物體，或奇怪的現象。日本就有網民貼出一張，在手機發現的「靈異」照片，相片靈異的地方不是影到什麼，反而是為何影不到什麼。明明是正面對鏡自拍的照片，但鏡中竟沒有反映出拍攝者，因此引發網民熱烈討論。

👇👇👇網民推理「靈異照」的拍攝方法，以及推主拆解相片鍊成方法，原來個個都影到？👇👇👇

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想知推主拆解相片的「鍊成」方法？即睇：「靈異自拍照」熱爆Twitter 日本網民齊拆解為何拍不到拍攝者？