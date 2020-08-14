最新一季 SAO 動畫《刀劍神域愛麗絲篇異界戰爭終章》經過早前的「中國玩家誤被奸角煽動」事件後，相關劇情已暫告一段落。但作品在B站（bilibili）負評浪潮一直沒有平息，而且更加變本加厲由7.5直插至4.3分。究竟什麼事？以下就同大家分析一下原因：

SAO 異界戰爭終章 bilibili 評分再插至 4.3 分，同上季的 9.2 分有天與地的對比 (bilibili 截圖)

有中國 Fans 早前更真的去了中國政府的文化部進行舉報投訴，指作品「血腥暴力、裸露色情、令人作嘔，很可能影響青少年成長」。說「終於忍不住把我最喜歡的動漫舉報了」。

👇👇👇分析《SAO Alicization WoU》大量負評四大不滿原因👇👇👇

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👇👇👇《SAO Alicization WoU》B站大量負評留言👇👇👇

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早前報導：《刀劍神域》涉辱華B站評分急跌 全因動畫內中國玩家做了一件事

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