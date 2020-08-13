藝人孫慧雪（Snow Suen） 不時Cosplay，尤其早前為手遊《一拳超人》扮演地獄的吹雪，性感造型兼忠實重現原作場面，雖然雪雪已婚兼有小朋友，但仍然吸引一班動漫迷及粉絲目光。

近日（13日）雪雪在facebook上晒Cosplay舊圖表示：「意見收集：如果要cos一個日本動漫角色，你最想我cos邊個？」引起網民粉絲熱烈討論！

Snow Suen 孫慧雪 facebook

😍點擊圖片放大看，雪雪經典Cosplay《一拳超人》吹雪+6個角色，性感又傳神😍

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👇過百網民想雪雪扮這10個ACG角色，且先看知名Coser示範👇

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原來最多人想睇雪雪扮佢 即時同場加映：似鳥沙也加 cosplay 現身「不知火舞展」！

日本秋葉原「不知火舞展」找來人氣正旺的似鳥沙也加cosplay 不知火舞。

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想欣賞不知火舞展現埸花絮？：似鳥沙也加 cosplay 現身「不知火舞展」！多圖欣賞現埸花絮

😱同場加映：另一位Coplay女神竟然在網上被人話係……😱

日本 Cosplay界 女神 Enako (えなこ)，Twitter 有110萬／IG 124萬人追蹤的她，7月21日發帖反擊網民指她枕營業（即出賣肉體，與客戶開房換取工作機會）的不實指控。

😱Enako過100張靚相圖：日本神級COSERえなこEnako嬲爆反擊陪睡接客指控 10件事認識女神😱

😍同場加映：伊織萌C97圖集（更多圖片在下方連結）😍

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