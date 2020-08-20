《RED：PRIDE of EDEN》（レッド：プライドオブエデン／伊甸園的榮耀／紅色:伊甸大陸的驕傲）人設及畫面都是極優美，可愛性感的獸娘們更有著 Live2D 動態演出，加上眾多一線的重量級聲優、一線知名 Coser 宣傳，可謂落重本（雖然玩法就是公主連...）。不過近日有日本玩家就發現遊戲禁用「自由」作為名稱，推測可能因為遊戲是由中國廠商製作，感嘆中國言論審查無處不在。

👇👇👇《RED PRIDE of EDEN》日本玩家發現「自由」被禁事件及網民留言👇👇👇

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👇👇👇記者實試內地「敏感詞」，結果如下👇👇👇

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沒興趣玩？不如直接看落重本製作的靚圖靚 Coser

用字被禁對玩家來說自己是很麻煩的事，尤其是常用字「自由」都不能打令人驚訝。不過《RED PRIDE of EDEN》本身確實是一款很美輪美奐的可愛獸娘遊戲，人設非常出色，更曾重金請來一線 Coser 包括 Yami、伊織萌、えなこ宣傳，可謂不惜工本。不想玩也可欣賞一下各個美觀角色人設：

👇👇👇《RED PRIDE of EDEN》Yami、伊織萌、えなこ 👇👇👇

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👇👇👇《RED PRIDE of EDEN》遊戲精美角色人設靚圖 👇👇👇

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👇👇👇同場加映：公主連結手遊中國服苦中作樂，和諧禁語變「估原名」遊戲👇👇👇

【超異域公主連結】由Cygames開發、營運的手機遊戲《超異域公主連結》中國版本最近開始營運，但來到中國的遊戲始終無法避免要被和諧命運，日前（5月7日）就有大量中國版玩家在網上表示自己的遊戲ID被強行修改。

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重溫此搞笑趣聞：公主連結手遊 中國服將大量玩家/公會ID改為＊＊ 網民玩估原名