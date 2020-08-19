【動物之森／集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons】Nintendo Switch《動森》人氣席捲全球！可愛的動物島民人人爭崩頭，不惜食炒價買amiibo card也要入手。日本網站gamepedia舉辦動森人氣居民投票，根據人氣將391位島民分成從SS至D共6個等級。

《動物森友會》不知不覺已累積了超過391個動物角色（相信會繼續增加），他們外形各異、個性多元，有些討好又治癒，有些趣怪又麻煩。每天同島民們互送禮物實在開心，引得不少島主們在網絡上分享自家島民，博得不少關注。

西施惠：好了，讓我們一齊看看到底誰最收歡迎吧！（誤）（遊戲截圖）

4月時，日本Twitter瘋傳一張全球流行動物排名，將所有島民角色分成S+至Rock Bottom 一共9個等級。可能嫌E、F和Rock Bottom這三個墊底等級實在太mean，日本Twitter帳戶「あつ森攻略@攻略大百科」（Twitter@gamepedia_ac）就利用日本網站gamepedia截至8月12日的投票結果製作了新的島民人氣排行榜，只分成從SS至D共6個等級：

👇👇👇日本網民票選《動森》全島民人氣排行榜（D級至A級）👇👇👇

+ 9 + 8 + 7

根據日本網站gamepedia網民票選的人氣居民結果，只有4隻動物獲SS級？睇埋落去：

👇👇👇日本網民票選《動森》全島民人氣排行榜（S級神七至SS級）👇👇👇

+ 15 + 14 + 13

4位SS級無意外，確係最強人氣王。妙就妙在，SS級第3名「茶茶丸」在4月票選只屬B級，今次竟連跳3級。似乎玩家都好鍾意這位「最萌最可憐肌肉男」。

資料來源：Twitter@gamepedia_ac、gamepedia

同場加映：動森100＋煙花設計分享ID

《動森》（動物森友會／動物之森）夏季免費更新第 2 彈推出後，經歷了第一次的煙火大會活動。玩家在星期日的晚上，應該都和朋友在島上享受了盛夏璀璨的煙火大會，《動森》讓玩家自行設計煙火圖案，配合島嶼設計﹑浴衣和九尾抽獎禮物，簡直是儲存空間的「詐騙」活動，每個埸景都是拍照的機會。今次將分享多個煙花設計，讓玩家們可以在餘下的 4 次煙火大會可以試放。

👇👇👇100＋煙花設計分享（熱門動物島民樣子）👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

島民的圖案變成煙花也非常清楚，不知道他們看到自己的樣子在天空出現，會不會有特別的反映呢（遊戲截圖）

想睇埋剩下90位熱門動物島民、玩家自製煙火圖案？觀看完整全文：【動物森友會／動森】100＋煙花設計分享ID 最後一幅你意想不到