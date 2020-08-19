《FF7R》（Final Fantasy VII Remake/最終幻想/太空戰士重製版）官方早前舉行兩個階段的玩家大調查，近日終於公布結果。令 Fans 們好奇的遊戲內選擇，例如「Tifa 蒂法哪個新娘禮服較多人選」、「各自的決心是蒂法還是艾莉絲多」等等資料都公開，一齊看看：

FF7R 大調查終於公布結果（SQUARE-ENIX）

👇👇👇即看《FF7R》大調査 17 項數據結果 👇👇👇

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👇👇👇重溫 TIFA 蒂法成熟風禮服精彩畫面 👇👇👇

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Tifa 其餘兩套禮服畫面：FF7R攻略｜蒂法TIFA禮服三大分歧圖集

👇👇👇重溫 AERITH 艾莉絲豪華禮服精彩畫面 👇👇👇

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Aerith 其餘兩套禮服畫面：FF7R 攻略｜艾莉絲AERITH三種禮服,圖集

👇👇👇重溫 CLOUD 克勞德山姆線禮服精彩畫面 👇👇👇

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Cloud 其餘兩套禮服畫面：FF7R 克勞德CLOUD 女裝禮服分歧圖集

👇👇同場加映：對馬戰鬼超靚 Concept Art 【1】👇👇

PS4《Ghost of Tsushima》對馬戰鬼的遊戲畫面，令不少機迷眼前一亮，看著和風的一片紅色楓葉、黃色垂榆樹、懸崖上的鳥居、竹林與溫泉等，很多地方就如仙境一樣。如此美不勝收的畫面，歸功於出色的美術設計，最近《對馬戰鬼》的設計師就在 ArtStation 公開大量美術圖片，包括風景、角色設計等一齊欣賞。

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更多超靚美術：PS4遊戲《對馬戰鬼》超靚概念美術 風景、人物、衣裝設計圖曝光