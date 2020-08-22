【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】《動物森友會》看起來簡單，但遊戲的小細節多得令人難以置信，日本專門介紹《動森》彩蛋的 YouTube 頻道「Rewn TV」近日又更新了多個集合玩家之力發現的彩蛋，本篇將會整合分享 50 個玩家可能不知道的，看完之後玩《動森》應該會更投入。

👇👇👇50 個《動森》神秘彩蛋 你發現了幾多個？👇👇👇

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👇👇👇第 35～41 個彩蛋 沒想到螞蟻會偷偷地這樣做👇👇👇

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👇👇👇第 42～50 個彩蛋 沒想到洗衣機還原度這麼高👇👇👇

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絕不馬虎的細節位 請收下我的膝蓋

看完所有彩蛋後，筆者對《動森》的樂趣更大，想馬上進入遊戲實試這些細節，包括找出狐利的古惑舉動﹑看流動廁所內的是何人等。玩家們又有沒有發現更多彩蛋呢？相信遊戲未來更新會加入更多，現在已非常期待 10 月的萬聖節更新了。

同埸加映：動物之森/動物森友會｜最新島民人氣票選SS級僅4隻 有隻連跳三級

【動物之森／集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons】Nintendo Switch《動森》人氣席捲全球！可愛的動物島民人人爭崩頭，不惜食炒價買amiibo card也要入手。日本網站gamepedia舉辦動森人氣居民投票，根據人氣將391位島民分成從SS至D共6個等級。

👇👇👇日本網民票選《動森》全島民人氣排行榜（D級至A級）👇👇👇

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想知日本網民票選《動森》全島民人氣排行榜（S級神七至SS級）？即睇：動物之森/動物森友會｜最新島民人氣票選SS級僅4隻 有隻連跳三級