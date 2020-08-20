【動漫金曲免費網上聽】動漫迷喜訊！日本知名動漫音樂唱片品牌「Flying Dog」已將其旗下超過3500首樂曲放上Spotify、YouTube Music等各大串流平台，只要瀏覽器上網即可免費收聽！

Flying Dog旗下有不少重量級動漫歌手及音樂人，知名動漫遊戲音樂人梶浦由記、菅野洋子及天后級歌手新居昭乃、坂本真綾等都是旗下藝人。Tie-up作品亦多為人氣動漫，如Code Geass反叛的魯路修、《超時空要塞》Macross系列、高達Gundam Seed、Gundam 00、攻殼機動隊及《水星領航員》等等。

👇👇👇即睇有乜Tie-up動漫金曲👇👇👇

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而就如引文所言Flying Dog已將其超過3500首音樂作品放上各網上串流平台，分別為Apple Music、Spotify、Amazon Music和YouTube Music。注意他們並非用Flying Dog的名義而是以各演出者各自的名義來上傳作品，因此要直接在平台中搜尋作品或演出者名字才會找到相關音樂。如果沒用過Spotify，其實使用方法也很簡單，可直接用Facebook帳戶登錄，然後就可免費收聽音樂。

按圖放大Spotify使用教學👇👇👇

以下筆者整理了一些個人心水，專輯名稱、簡介和免費串流播放連結都在圖片說明內。

ARIA系列👇👇👇

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梶浦由記原聲系列👇👇👇

黑石瞳（反叛的魯路修、最後流亡）👇👇👇

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Flying Dog官方自己亦製作了數條Playlist作示範及宣傳，如果對飛Flying Dog飛狗的音樂不太熟悉，亦可以先聽聽看看合不合口味。（連結為Soptify或Youtube Music）

フライングドッグ、ストリーミング解禁！≪第一弾≫！

フライングドッグ・ストリーミング解禁！≪第二弾：サンライズ編≫

フライングドッグストリーミング解禁！≪第三弾①：ビクター時代編（～2007年）

フライングドッグストリーミング解禁！≪第三弾②：フライングドッグ時代編（2007年～）

フライングドッグストリーミング解禁！≪第三弾③：アーティストアルバム編≫

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今時今日打機有PS4、Switch、手遊Game等多種不同選擇；但換了十多二十年前，遊戲主機、科技和網路都未如現今普及，很多人當年都是玩網上的Flash Game！即睇當年經典網上小遊戲👇👇👇

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