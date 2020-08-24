【動森限定Switch主機正價抽籤】任天堂 Switch 《動物森友會》熱潮未減退，動森限定Switch主機，有正價就幾時都值得入手！

最近任天堂香港NSEW網上商店有Nintendo Switch推出100部正價「Switch動森主機進行抽籤購買！UNY及APITA百貨也合共更有700部，即是共有800部正價名額等你抽！另外，還有其他Switch主機、Ringfit健身環入手方法，以及《足球小將》《最終幻想 FFCC》等8月尾Switch新遊戲介紹！

😍即睇800部正價動森限定Switch主機邊度買！😍👇

+ 10 + 9 + 8

👇仲有其他SWITCH買機方法及優惠睇👇

👍8月好多Switch 新作 《足球小將》必買！👍

Switch《動森》主機只靚，唔打隻game都值得買，如此一來你就會想買其他遊戲了，8月尾正好有大量Switch新game返，即睇：

+ 13 + 12 + 11

同場加映：Switch eShop轉北美區購買教學 享夏日大減價50多款遊戲優惠！

👇👇👇點圖放大睇Nintendo北美eShop精選特價遊戲（金額為美元USD）👇👇👇

+ 9 + 8 + 7

Switch轉區買GAME教學 請點擊：Switch eShop轉北美區購買教學 享夏日大減價50多款遊戲優惠！