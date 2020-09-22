想搶購限量版玩具，打工仔放工時玩具店可能已經關門，到放假才殺店訂貨，分分鐘已截訂，網上交易約交收又花時間，所以網購是一個不錯的選擇。以下提供3個網站，各有不同優點，有的可追購市面斷貨高達模型，有的可正價預訂日本限定品，也有網站可以買到高質二手figure。新冠肺炎疫情期間，可以安坐家中買到心頭好。

高達模型連日本都炒！網購追市面斷貨款式

不論香港、日本的高達模型迷，近排都面臨有錢無貨的困境。日本網民更發現，已出現有組織掃貨網上轉手炒賣的組織。網上開出極不合理的高價，同時配合一些無良店，以「沒那麼高」的炒價圖利。

《高達創戰者 Build Divers Re：Rise》系列爆紅，賣到連淘寶都斷款（灰色字為售罄）

以香港而言，早前HG《Gundam Origin》RX-78-2高達曾數度到貨、掃光、補貨、再掃光的情況，140變180甚至炒至200也見過。《Build Divers Re:rise》各款主角機、配件、裝甲更是一件難求。大家都要返工、返學，沒可能一見「福姑」到貨出po就衝去SSP排隊買，若想用合理價在網上買模型，近日發現一個TOYC購物網，其背景就是香港批發，很多市面斷貨都仍然有售。

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AmiAmi.com 正價訂貨連運費比炒價更平！

香港玩具業實力雄厚，操控大量日本排隊黨，學玩具界名人話齋：「只要肯畀錢、沒有甚麼是買不到的！」但近年萬代開始玩飢餓行銷，新貨常加設一些初回限定品，只可在日本的玩具鋪訂購，就算香港P-BANDAI網有開訂，也是「9秒9」F5也訂不到。此時，不要再浪費時間上網問候BANDAI的家人，快點去amiami.com（有時amazon都有），有機會以正常日元兌率訂到正價貨，即使加上運費，也比香港食炒便宜。

amazon.jp 尋找高品質二手玩具

找二手玩具一般都會上日本Yahoo，但我發現Amazon.jp 其實也藏有不少由偏遠地區的二手玩具店上架的定價相宜、品質高的二手貨。因為兩地炒貴的玩具款式有時並不一樣，加上日本的二手品質有保證，可以一戰。

出Figma 及 Nondoriod的 GOOD SMILE COMPANY，還有千值練，其實都有自己的網店

同場加映：重慶洪災女友划艇破窗拯救男友高達成熱話 18盒獲救模型真身係？

【女友救高達】微博戶「中年人手里的高達」受洪水所困要逃生，他在微博發片，女友為救出他的高達模型，竟然划小船破窗入屋，感動萬千高達迷！

究竟這次行動拯救幾多高達？想知請點擊連結：重慶洪災女友划艇破窗拯救男友高達成熱話 18盒獲救模型真身係？

同場加映：「我就是高達!」「人類總是……」20大Gundam經典名句

想睇晒20句高達經典對白?（請點擊連結）:「我就是高達!」「人類總是……」20大Gundam經典名句