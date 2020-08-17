【高達之父談 少女與戰車 艦娘】言論一向惹火的《高達》作者富野由悠季，近日接受日本媒體訪問，針對《少女與戰車》、《艦娘》等大熱作又有燃燒彈級言論！

（非訪問原圖，圖片來源：gundam info）

原來8月15日為日本「終戰之日」，日本曾是戰爭發動國家，加上長崎及廣島被美軍投擲原子彈，切身理解過戰爭之禍害的平民及家屬仍大有人在，富野先生（78歲）以老一輩日本人身份，從動漫界角度談「戰爭」。

👇先來了解《少女與戰車》、《艦娘》威水史，才可持平消化富野想法👇

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👇除批少女與戰車和艦娘，聲優、高達富野也照鬧👇

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