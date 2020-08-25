【動森／動物之森／動物森友會】內地有玩家在《動森》社交群組中開 Post 指，有黑心玩家利用破解方法，把《動森》的物品 Bug 成不能使用﹑掉棄，甚至進行任何操作的狀態，卡住了背包的空間。所有《動森》玩家都要留意這個問題，防止中 Bug 情況擴大，以下將和大家分享該玩家中招的經過。

👇👇👇《動森》惡意插件令背包空間卡死，中招過程公開 附預防和解決方法建議👇👇👇

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《動森》原是一隻「慢活」遊戲，強調玩家在島上自由發展﹑生活，或和其他島友交流。有部分玩家即破解 Switch，利用「金手指」解鎖和無限刷所有遊戲物品，本來這不太會影響玩其他玩家，但目前情況已趨嚴重。心術不正的玩家把 Bug 物品送到其他玩家島上時，破壞了別人遊戲的系統，令背包永久（目前沒有明確解決方法）被卡死部分空間，這種玩家的行為絕不能接受。

部分玩家會在網上出售《動森》物品，玩家入手前要小心，了解清潔物品的來源不是修改（金手指）而來，（圖片只作參考／carousell 網站截圖）

販賣《動森》物品

部分玩家會在遊戲討論區或社交網站群組中，和其他玩家交換物品。筆者建議玩家如要用這方法得到物品時，要小心對方是否用修改的方法獲得該物品，特別是用現金和對方作交易的情況，以免得不償失。

早前《香港01》科技玩物記者就在深水埗「腦場」發現，有商戶出售名為「SX OS」晶片，據稱可以破解Switch全部機款。以上修改遊戲檔案的行為，有可能就是透過已破解的 Switch 做出來。筆者再次提醒玩家們，根據《版權條例》，任何人為任何規避業務的目的，或在任何規避業務的過程中，出售或出租有關器件，或提供有關服務使人能夠規避有效科技措施，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁4年。至於買家，也有可能被版權持有人循民事訴訟追討損失。

👇👇👇買 Switch 改機隨時得不償失？原因係...👇👇👇

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同埸加映：《動物之森》50個秘密彩蛋合集！狐利果然有古惑 花火大會有驚喜

《動物森友會》看起來簡單，但遊戲的小細節多得令人難以置信，日本專門介紹《動森》彩蛋的 YouTube 頻道「Rewn TV」近日又更新了多個集合玩家之力發現的彩蛋，本篇將會整合分享 50 個玩家可能不知道的，看完之後玩《動森》應該會更投入。

👇👇👇50 個《動森》神秘彩蛋 你發現了幾多個？👇👇👇

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想看第 35～50 個彩蛋？即睇：《動物之森》50個秘密彩蛋合集！狐利果然有古惑 花火大會有驚喜