【對馬戰鬼】用武士刀玩不是夢！神人改造手掣揮刀實現人機合一

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武士動作遊戲《對馬戰鬼》上市至今獲得玩家普遍好評，在遊戲內不論是人物演出及藝術風格充滿日本武士美感，裡頭的戰鬥架式與動作也令人著迷。

過去曾利用健身環遊玩《Dark Soul 3》、《集合啦！動物森友會》的神人 Super Louis 64 這次把腦筋動到了《對馬戰鬼》上，不過他這次使用的控制器並非過去曾拍過的健身環、《Donkey Kong》手鼓，而是一把「武士刀」！

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這把武士刀是 Playstation 2 遊戲《鬼武者3》的控制器，Super Louis 64 利用武士刀上的按鍵進行改造，使其對應《對馬戰鬼》遊戲內的操作指令。像是揮刀是一般攻擊，揮刀的同時也按下刀上的按鍵就會變成重攻擊，讓自己真正地與仁合為一體。

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不過要成為一個合格的武士可不容易，在遊戲中的「對峙」場面，講求拔刀時機，才能克敵制勝。但他也花了好一段時間才適應，常常常常不聽話，來不及反應遭反殺。甚至在揮刀的一瞬間，把地圖給按出來了，尷尬的表情引人發噱。

到後來他越玩越順，還打出幾次流暢的戰鬥，彷彿化身成武藝高強的武士一般（舅舅，我做到啦！）可惜的是，這畢竟是業餘模組，想要丟暗器、耍吹箭，甚至擼狐狸（戴威力手套？！），變成真正意義上的「戰鬼」，可能得跟官方拜託一下了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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