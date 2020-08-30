相信不少機迷可能已經打爆《對馬戰鬼》，並對於歐美廠能夠製作出這款充滿日式和風，美輪美奐的作品感到驚嘆。想起來近年日廠的和風作品的確以往少了很多，以下一齊來回味高品質的武士/忍者作：

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👇👇對馬戰鬼超靚 Concept Art 【1】👇👇

PS4《Ghost of Tsushima》和風的一片紅色楓葉、黃色垂榆樹、懸崖上的鳥居、竹林與溫泉等，很多地方就如仙境一樣。最近《對馬戰鬼》的設計師就在 ArtStation 公開大量美術圖片，包括風景、角色設計等一齊欣賞。

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更多超靚美術：PS4遊戲《對馬戰鬼》超靚概念美術 風景、人物、衣裝設計圖曝光

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PS4《對馬戰鬼》全世界大熱，更打破 PS4 遊戲的最快速銷售紀錄三天賣出 2.4 百萬隻。可能不少機迷都想在疫情之後去對馬島「聖巡」看看，以下就提供現實與遊戲的對照：

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