PS4遊戲《對馬戰鬼》超靚概念美術　風景、人物、衣裝設計圖曝光

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

PS4《Ghost of Tsushima》對馬戰鬼的遊戲畫面，令不少機迷眼前一亮，看著和風的一片紅色楓葉、黃色垂榆樹、懸崖上的鳥居、竹林與溫泉等，很多地方就如仙境一樣。如此美不勝收的畫面，歸功於出色的美術設計，最近《對馬戰鬼》的設計師就在 ArtStation 公開大量美術圖片，包括風景、角色設計等一齊欣賞。

👇👇對馬戰鬼超靚概念藝術美畫 Concept Art 【1】👇👇

+46
+45
+44

👇👇對馬戰鬼超靚概念藝術美畫 Concept Art 【2】👇👇

+46
+45
+44

👇👇👇對馬戰鬼角色、武士刀設計👇👇👇

+46
+45
+44

👇👇👇對馬戰鬼角色3D模組👇👇👇

+46
+45
+44

👇👇對馬戰鬼遊戲內超靚環境美術【 1】👇👇

+46
+45
+44

👇👇對馬戰鬼遊戲內超靚環境美術 【2】👇👇

+46
+45
+44

來源及更多圖片:ArtStation Magazine

👇👇👇同場加映：回味Street Fighter街頭霸王（快打旋風）昔日秘話👇👇👇

+2

其餘秘話：《街頭霸王》30年品牌經理小野義德離開CAPCOM　數街霸10個小秘聞

【對馬戰鬼】劍道專家評論挑叔叔機　「沒有可不可恥殺了就對」
對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜完全白金指南 各成就達成法解說
對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜全支線任務一覽&隱藏支線位置
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。