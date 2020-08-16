撰文：賴浩然
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PS4《Ghost of Tsushima》對馬戰鬼的遊戲畫面，令不少機迷眼前一亮，看著和風的一片紅色楓葉、黃色垂榆樹、懸崖上的鳥居、竹林與溫泉等，很多地方就如仙境一樣。如此美不勝收的畫面，歸功於出色的美術設計，最近《對馬戰鬼》的設計師就在 ArtStation 公開大量美術圖片，包括風景、角色設計等一齊欣賞。
👇👇對馬戰鬼超靚概念藝術美畫 Concept Art 【1】👇👇
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👇👇對馬戰鬼超靚概念藝術美畫 Concept Art 【2】👇👇
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👇👇👇對馬戰鬼角色、武士刀設計👇👇👇
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👇👇👇對馬戰鬼角色3D模組👇👇👇
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👇👇對馬戰鬼遊戲內超靚環境美術【 1】👇👇
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👇👇對馬戰鬼遊戲內超靚環境美術 【2】👇👇
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來源及更多圖片:ArtStation Magazine
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