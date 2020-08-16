PS4《Ghost of Tsushima》對馬戰鬼的遊戲畫面，令不少機迷眼前一亮，看著和風的一片紅色楓葉、黃色垂榆樹、懸崖上的鳥居、竹林與溫泉等，很多地方就如仙境一樣。如此美不勝收的畫面，歸功於出色的美術設計，最近《對馬戰鬼》的設計師就在 ArtStation 公開大量美術圖片，包括風景、角色設計等一齊欣賞。